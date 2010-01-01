مكتب محلي تابع للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصائف و الجولات حيث تأسست يوم 21 ماي 1948 وهي منظمة ذات صبغة ثقافية وفنية وقع تأسيسها على أيدي ثلة من رجال التربية والتعليم لغايات صحية واجتماعية توجّه لبعض الأطفال المنتمين الى فئات اجتماعية محدودة الدخل وقد سعت المنظمة منذ انطلاق نشاطها الى منح هؤلاء الأطفال فرصة التمتع بخدمات لها صلة بالتوازن الغذائي وتمكينهم من تعاطي بعض الأنشطة التربوية والترفيهية.
بالاضافة الى ذلك انتقلت المنظمة من طور الأنشطة الموسمية الى طور النشاط الدائم والمستمر طوال كامل السنة.
أهداف المنظمة :
تهدف المنظمة الوطنية للطفولة «المصائف والجولات» الى المساهمة في تربية الناشئة من الجنسين وتكوينها اجتماعيا واخلاقيا وفنيا وتمكينهم من تربية شاملة تكمل عمل الأسرة والمدرسة من خلال أنشطة متنوعة تسهر على تنفيذها اطارات مكونة ومؤهلة للقيام بهذه الأنشطة بالاعتماد على فضاءات وأساليب وأنماط علمية مختلفة.
كما تهدف المنظمة الى غرس الروح الوطنية في النشء وتلقينهم المثل العليا.
تنمية مواهبهم الجسمية والذهنية والوجدانية والاجتماعية عن طريق ما ينجز من مكاسب لفائدة الأطفال بمدارس التعليم الأساسي وخارجها بواسطة:
تنظيم الجولات الاسبوعية الحياة في الهواء الطلق
تنظيم المصائف والملتقيات.
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lun.
Fermé
mar.
Fermé
mer.
Fermé
jeu.
Fermé
ven.
Fermé
sam.
12 h 00 – 17 h 00
dim.
09 h 00 – 17 h 00
المنظمة الوطنية للطفولة التونسية برواد
دار الشعب سيدي عمر رواد
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